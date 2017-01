Ei, não troque de vestido. Troque de namorado!

Aline Riscado, estrela de um comercial muito famoso de uma marca de cervejas, indiretamente entrou em uma séria discussão sobre machismo e relacionamentos abusivos.

A partir da foto acima, na qual ela posa com um vestido preto usado durante o “Programa Pânico” no ano passado, usuárias de um grupo fechado do Facebook lançaram um desafio: mandar aquela imagem para namorados e maridos e tirar um print com a reação deles.

Tô chocada com a quantidade de relacionamento abusivo que se fez mostrar com esse tal de desafio do vestido da Aline Riscado — John Coffey (@marie_oliverr) January 15, 2017

Alguns dos resultados, divulgados pela usuária da rede social Tuany Ferreira Alves, como era esperado, são estarrecedores. Alguns caras, por exemplo, ameaçaram terminar o namoro e até bater na namorada. “Te mato”, “compra para ver o que acontece” e “vai ficar legal a surra que vou te dar”, estavam entre as respostas obtidas.

Confira:

Alguns resultados chocam…

Na verdade, todos são revoltantes. “Vai parecer um pedaço de carne quando joga para os cachorros”, disse um dos namorados antes de terminar o relacionamento.

Rolaram até ameaças de agressão…

Por mais que tenha sido com um viés de brincadeira, o #DesafioDoVestido é importante para, mais uma vez, desmascarar a sociedade machista que vivemos. Mais do que isso, ele coloca em pauta a importante discussão dos relacionamentos abusivos, aqueles relacionamentos nos quais uma das pessoas exerce controle sobre a outra em benefício próprio.

Obviamente ninguém precisa gostar do look usado por Aline, mas quando esses rapazes dizem que não concordam com a roupa da garota, quando ameaçam terminar e, pior, quando prometem partir para a agressão, eles esquecem de um dos princípios básicos de qualquer relação madura: o outro deve ser livre para fazer o que quiser, inclusive, usar a roupa do desafio.

E, entre tantas reações horríveis, claro, existiram respostas sensatas. A deste pai, por exemplo, merece destaque:

Ei, não troque de vestido. Troque de namorado. Repense quem está do seu lado e, principalmente, não tenha medo de pedir ajuda. Admitir estar em uma relação abusiva é o primeiro passo – e ninguém além da vítima pode operar uma mudança. O feminicídio é algo real.