Descobrimos a origem das imagens da moça que entra no bueiro

Duas semanas atrás, foi lançado o primeiro trailer do aguardado remake de It – Uma Obra Prima do Medo, nova versão do filme clássico inspirado na obra de Stephen King. Desde então, um meme maravilhoso começou a pipocar nas redes sociais.

Nele, o palhaço assustador do longa original aparece dentro de um bueiro e diz coisas como “Aqui embaixo não precisa pagar boleto”, “Aqui tem litrão por 5 reais”, “The Walking Dead é um lixo” e por aí vai. Nas imagens seguintes, vemos uma garota entrando de corpo inteiro dentro de um bueiro.

E pode acreditar: ela realmente se enfiou lá dentro, como mostra esse vídeo publicado pela página Catioro Reflexivo:

O mais incrível é a razão pela qual a moça resolveu entrar lá dentro! Ela foi salvar um gatinho. A gente não consegue entender nada do que é falado no vídeo, mas já viramos fãs dessa maravilhosa!