Disney exibe beijos gay e lésbico em episódio de desenho

Ah, o amor! É tão bonito quando a gente pode ver em uma das produtoras mais tradicionais do mundo a diversidade, não é? Para quem curte desenhos como Hora de Aventura e Steven Universe, o Star vs As Forças do Mal é um prato cheio para ~adultos~.

No episódio 26 da 2ª temporada, durante um show da banda favorita dos personagens Marco e Star, a música “Just Friends” (traduzindo do inglês, “Apenas Amigos”), vários casais aparecem se beijando e – para surpresa geral da nação – existem muitos casais lésbicos e gays.

Alguns casais aparecem bem nitidamente, outros a gente não tem certeza absoluta, mas parecem ter sido criados para não ter o gênero embutido na concepção de amor . Pode parecer pequeno, porém, se pararmos para analisar direitinho, veremos que é a Disney mostrando a diversidade em seus desenhos. E olha que esse é o segundo programa na história da marca a ser criado por uma mulher, a Daron Necfy – a primeira foi Sue Rose, de “Ana Pimentinha” (1997).

Quem sabe a Elsa não ganhe, finalmente, uma namorada em Frozen 2?