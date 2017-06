O Doritos Rainbow, todo colorido, finalmente chegou ao Brasil

As empresas já entenderam: é impossível ignorar o diferente, mais do que isso, é preciso abraçá-lo. E, no mês do “Orgulho LGBT”, a Doritos resolveu trazer para o Brasil a maravilhosa edição “Rainbow” do salgadinho, na qual as tortilhas são todas nas cores do arco-íris.

Leia Mais: Quem foi Gilbert Baker, o criador da bandeira do arco-íris

A parte maravilhosa da iniciativa? O produto não será comercializado! Para adquirir o kit, composto pelos chips + uma bandeira LGBT original, os moradores de São Paulo devem fazer, a partir de 8 de junho, uma doação de R$ 20,00 no website www.doritos.com.br.

Todo o dinheiro arrecadado será doado para a Casa 1. Criado pelo jornalista Iran Giusti, o espaço acolhe pessoas LGBT que foram expulsas de casa. Além disso, lá funciona um Centro Cultural com salão de exposição, sala de cursos, palestras e workshops e uma biblioteca aberta ao público.

Outra forma de conseguir o Doritos Rainbow é marcando presença na 21ª Parada do Orgulho LGBT, que será realizada no dia 18 de junho, em São Paulo. Lá, o produto será distribuído gratuitamente aos participantes do evento.

“Como marca, é nosso papel subsidiar discussões que possam trazer à tona questões importantes, como diversidade e inclusão. O lançamento visa colaborar na construção de uma sociedade na qual as pessoas possam ser elas mesmas”, disse Daniela Cachich, Vice-Presidente de Marketing da PepsiCo no Brasil, sobre o lançamento.

Demais!