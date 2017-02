Eclipse lunar: como o fenômeno pode influenciar sua semana

O ano de 2017 não é só marcado pelos maravilhosos feriados nem só pelas previsões de mudanças do universo esóterico: teremos, ainda, dois eclipses solares e dois lunares. Um deles acontece nesta sexta-feira (10), que mostrará, na verdade, um eclipse parcial da Lua – é quando a Terra “bloqueia” o reflexo do Sol sobre ela temporariamente.

A sorte é que ele será bem visível na parte leste da América do Sul, das 20:34h até 00:53h. Por ser parcial, não é exatamente tão fácil de notar, mas esse movimento astronômico pode trazer momentos interessantes para quem gosta de Astrologia.

A consultora holística Lyziane Menezes aponta que esse fenômeno pode refletir no comportamento das pessoas, explicando os principais desafios durante a semana. Mas a gente já pode dizer: é preciso estar perceptível a ações impulsivas em todas as áreas.

Para a astrologia, os eclipses são símbolos de ápices e também momentos sobre pressão para rompimentos. Isso porque a conjunção da natureza entre Sol e Lua faz uma justaposição de dois lados sutis, porém, que podem causar o confrontamento entre eles. “Essas duas energias dentro de nós influenciam diretamente para a não percepção e falta de clareza em diversas situações”, afirma Lyziane. “Se você estiver com algum assunto pendente durante essa semana, é importante ficar atento aos detalhes, pois, você pode estar suscetível a tomar decisões equivocadas”, alerta.

Com a movimentação da lua na semana, muitas situações novas podem surgir. O sol está em aquário e a lua em leão, o que quer dizer que o regente de Aquário traz inovação, enquanto Leão reafirma a personalidade e criatividade. “Quando esses dois entram em conjunção, é provável que você tenha vontade de seguir novos caminhos e expandir os projetos na área profissional e pessoal, aumentando a oportunidade de mudanças”, evidencia a astróloga.

No entanto, todo eclipse lunar traz decisões: prepare-se e aproveite a energia para transformar em algo positivo para sua vida. “Esteja atenta a possíveis coincidências e questões que você não daria grande atenção, porque quando esse ponto culminar na sexta, a tendência é que você tome decisões. Observe as situações que devem surgir como uma luz, pois tomando alguma decisão errada você será conduzido ao ápice que o eclipse lunar traz consigo”, conclui Lyziane Menezes.

Elemento fogo: Áries, Leão e Sagitário

O aspecto dominante do fogo é justamente a explosão de emoções, a ferocidade. Por sua natureza, pessoas desses signos tendem a estar mais agitados e animados no dia de hoje.

Elemento ar: Gêmeos, Libra e Aquário

São pessoas que não expressam muitas emoções ou buscam racionalizar mais as suas atitudes. Em um dia como hoje, pessoas desses signos podem estar sentindo-se mais ~esquisitas e emotivas~.

Elemento terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Nesta sexta, elementos do grupo terra procuram entender a profundidade do que está ao seu redor, tentando fazer escolhas de caminhos que estão deixando dúvidas. Este grupo gosta de ter decisões concretas e definir as ações que irão tomar adiante.

Elemento água: Câncer, Escorpião e Peixe

É o grupo que está mais emotivo nesta sexta. Por isso, acalme-se, tudo vai passar! Se tiver alguma pendência, deixe para resolver na segunda-feira (13). Evite misturar emoção com a razão.

De modo geral, a lua cheia é um momento para celebrar e socializar. Faça contato com as emoções independentemente do elemento regente que será predominante nesta sexta. Permita-se celebrar e encher-se desse potencial que a lua cheia traz para hoje!