Ela maquiou o marido enquanto ele dormia e as fotos são ótimas

A maranhense Ludla Marques viu o marido tirando uma soneca no sofá e não se segurou: precisou trollar o amado! A maquiadora decidiu fazer uma produção bem caprichada nele, fotografou cada passo e compartilhou tudo na sua página do Facebook.

“Tutorial aí procês de como maquiar seu marido enquanto ele dorme no sofá”, brincou ao divulgar as 19 imagens, que fizeram o maior sucesso. Até o momento, as postagens contam com cerca de 42 mil compartilhamentos, 17 mil comentários e 21 mil curtidas.

Com muito bom humor, o marido de Ludla ganhou sobrancelhas definidas, delineado fino, cílios postiços e até blush – tudo isso sem acordar, dá para acreditar? Vem ver!