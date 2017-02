Ela teve a melhor ideia de todas para encarar o medo de dirigir

A gaúcha Débora Corrêa tirou a habilitação 7 meses atrás, mas ainda não se sentia segura para pegar no volante sozinha. Só que aí surgiu a necessidade de buscar o filho na escola sem o marido e ela encontrou uma ótima solução para driblar o medo.

Na traseira do carro, colou um cartaz dizendo: “Sou recém-habilitada. Agradeço a paciência!”

Para a sua surpresa, a receptividade pelas ruas de Curitiba foi muito grande. “Sabe o que me admirou?? A quantidade de pessoas que passavam por mim e abriam o vidro, mandando um sinal de positivo e batendo palmas. Eu fui…. eu voltei. E amanhã vou de novo!!”, contou ela no Instagram e no Facebook.

O mais bacana é saber que uma ação tão simples acabou gerando a empatia dos outros motoristas e deu segurança para que a moça possa dirigir tranquila. A história da Débora tornou-se viral e é bem provável que a gente comece a ver mais cartazes desse tipo pelas ruas do Brasil.

Quem aí também já está pensando em aderir à ideia?