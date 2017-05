Chega de tabu! ONG faz campanha por emoji de menstruação

Existe emoji de cocô, de vários tipos de carro e até de disquete (quem ainda lembra o que é um disquete???), mas já reparou que nada de emoji que represente a menstruação? A Plan International reparou, e por isso quer viabilizar a criação de um emoji de menstruação.

Leia mais: Tudo sobre menstruação

“Emojis fazem sentido em qualquer cultura e hoje são uma nova forma de linguagem global”, disse Susanne Legena, vice-diretora da ONG de proteção aos direitos das garotas, ao jornal inglês Metro. Ela defende que a existência de um emoji de menstruação ajudará a quebrar o tabu e a tornar o assunto mais natural.

As opções de desenhos são um calendário com gotinhas de sangue, três gotinhas de sangue com emoções, uma calcinha com sangue, um absorvente com sangue e um útero. Por enquanto, as votações podem ser feitas no site britânico e no Facebook australiano da Plan International.

O vencedor será encaminhado para a Unicode Consortium, que decide a padronização dos símbolos de comunicação online, com um pedido de inclusão do emoji à biblioteca mundial.