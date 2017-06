Empresa contrata jovens para volta ao mundo com tudo pago

A organização World Life Experience está selecionando 12 pessoas para uma volta ao mundo com tudo pago. A missão dos candidatos é participar de uma série de atividades, documentando tudo para gerar dados sobre essas experiências e sobre o estilo de vida em cada local. O roteiro inclui desde visitas a pontos turísticos, bares e baladas até trabalho voluntário com moradores de rua.

A seleção é aberta a pessoas de todo o mundo, basta ter entre 25 e 30 anos, falar inglês fluente e ter um perfil físico e psicológico compatível aos requisitos da organização. Eles não especificam quais são esses requisitos, mas as inscrições são gratuitas e não custa tentar a sorte, né?

Esses 12 sortudos (6 mulheres e 6 homens) vão passar um ano viajando por cinco continentes, com quatro intervalos de 15 dias – em que todos voltam para casa e descansam. Além de ter todas as despesas pagas, quem for selecionado receberá um salário mensal de 2,5 mil euros (cerca de 9 mil reais).

E essa trip dos sonhos vai passar até aqui pelo Brasil – estão previstas visitas ao Rio de Janeiro e a Fernando de Noronha. Ao todo, serão percorridos 40 países, desde os EUA até Madagascar.

As inscrições estão abertas até 30 de junho e podem ser realizadas nesse link AQUI.