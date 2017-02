Entenda tudo sobre a polêmica do ‘Cofre LDRV’

Guarde esta data: 1° de fevereiro de 2017, o dia que ficará conhecido no futuro da internet pela hashtag #CofreLDRV. Mas, afinal, o que isso quer dizer?

Tudo começou quando um usuário de um grupo fechado do Facebook chamado “LDRV”, uma abreviação do nome “Lana Del Rey Vevo”, famosa página de humor da rede social, resolveu fazer o seguinte post no dia 26 de janeiro:

A história, maravilhosa por si só, viralizou, se tornou primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter e desde o começo da semana mobiliza parte da internet para descobrir o conteúdo do tal cofre que deverá ser revelado nesta quarta-feira, lá pelas 20h.

o que tem no cofre?

1. SIA

2. Novo álbum da Lorde

3. Grammy da Katy Flop

4. Penteado novo da Ariana

5. Voz da Britney#CofreLDRV — 🐭 (@vitoriabertaia) February 1, 2017

O dono do post (ele é publicitário, tá? ), claro, não imaginava essa repercussão absurda e está morrendo de medo da reação da mãe caso ela descubra que a rede mundial de computadores é cúmplice dele no #MistérioDoCofre.

Mas, no Twitter, resolveu fazer piada com a situação também:

como eu espero estar depois q meus pais abrirem o cofre #cofreLDRV pic.twitter.com/Tak1jxhTSO — Welker Maciel (@dislecso) February 1, 2017

E, entre pessoas que duvidam da veracidade da história e outras que estão curiosíssimas e criando diversas teorias, a maioria preferiu mesmo fazer piadas com o caso. E, sim, empresas e até o Evaristo Costa entraram na brincadeira.

EU TO PASSANDO MAL COM ESSA IMAGEM #CofreLDRV pic.twitter.com/t7DMgarAmy — Matheus Lima (@math_lima) February 1, 2017

@eriiribeiro mana, estamos roxos de curiosidade pra saber o desfecho dessa tour 🔐 #CofreLDRV pic.twitter.com/2FpEVRyKG6 — Nubank (@nubankbrasil) February 1, 2017

Olha só quem estava dentro do cofre gente !!!

Já sabemos de quem é o cofre né ??😅 #cofreldrv pic.twitter.com/x6fQkLp97m — ApenasExisto (@Will_S_) February 1, 2017

– E aí, vamos dar um role hoje?

– Pior q ñ vai rolar.

– Pq?

– Tenho um compromisso muito importante.#cofreldrv pic.twitter.com/WyUyYeEpmn — Jhordyman Andrade (@jhordyman) February 1, 2017

Será se a continuação de "Telephone" tá nesse tal de #CofreLDRV? Estamos de plantão aqui também! #atenta — Vevo Brasil (@Vevo_Brasil) February 1, 2017

Cês pensaram que a gente não ia acompanhar essa?! Chega logo 20h! #CofreLDRV pic.twitter.com/yCH9plCzQD — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) February 1, 2017

Se o twitter fosse uma trilogia:

vol. 1 – a lenda da grávida de taubate

vol. 2 – save marina joyce

vol. 3 – o mistério do #CofreLDRV — davi (@DavidFreitasR) February 1, 2017