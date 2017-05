Essa cerveja é feita com pães que iriam para o lixo

Todos os dias, toneladas de pães são jogados fora nas padarias e mercados. Essa é uma realidade muito triste e o britânico Tristram Stuart, que milita contra o desperdício de alimentos, resolveu fazer algo a respeito. De maneira genial, o cara começou a usar pães velhos para produzir cerveja! Assim nasceu a Toast – que em inglês significa duas coisas: torrada e brinde .

E o que começou como uma experiência meio maluca está crescendo cada vez mais. Agora, as americanas Madi Holtzman e Devin Hardy querem começar a fazer a cerveja também nos Estados Unidos e a ideia é expandir a produção para a África do Sul no futuro.

Para isso, foi lançado um crowdfunding que pretende arrecadar 35 mil dólares. Outro detalhe bacana é que 100% do lucro das vendas é revertido para a ONG Feedback, cuja missão é reduzir o desperdício de comida no mundo.

Atualmente, a Toast está disponível em três versões: Lager, IPA e Pale Ale. As cervejas estão à venda lá no site da marca e cada long neck custa 2,50 libras (o que equivale a 10 reais).

Quem aí já está torcendo para que a ideia chegue aqui no Brasil também?