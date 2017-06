Essa garota surda cantando vai renovar sua fé na vida

Nessa terça-feira (6) o programa America’s Got Talent recebeu uma participante mais do que especial. Mandy Harvey é uma garota de 29 anos, que ficou surda aos 18. Ela desenvolveu um problema grave no tecido conjuntivo do ouvido e acabou perdendo a audição.

Mandy canta desde os 4 anos e diz que a surdez abalou sua confiança durante algum tempo, mas ela virou o jogo e resolveu não desistir da carreira de cantora. “Eu descobri um jeito de voltar a cantar usando memória muscular, um tuner visual e a confiança na entonação da minha voz”. Ela também se apresenta descalça, para poder sentir a vibração do som no chão.

Após a participação no programa, o sucesso foi instantâneo. Em algumas horas, o vídeo de sua apresentação já foi assistido mais de 42 milhões de vezes, apenas no Facebook. Confira aqui esse momento emocionante: