Esse estudo vai te convencer a abandonar o celular no Natal

O Natal está chegando e com ele, provavelmente, grandes encontros familiares. Para muita gente, essa reunião é sinônimo de alegria – mas também tem quem já esteja sofrendo por antecipação só de pensar em encontrar todo mundo (e em ter de lidar com o clássico combo de piadas + perguntas constrangedoras).

Se você faz ou não parte deste último grupo, pouco importa: este estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, traz ótimas dicas sobre como se portar na noite de Natal – e, quem sabe, durante o Ano Novo também.

Segundo a pesquisa, denominada Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (“Ciberpsicologia, Comportamento e Redes Sociais”, em tradução livre), passar muito tempo no Facebook, vendo as publicações ~perfeitas~ das vidas alheias, tem grandes chances de te deixar deprimido.

Acompanhar a vida dos outros pelas redes sociais é algo ao qual a gente vem se acostumando há um tempo, mas isso não quer dizer que é um hábito saudável. Principalmente, diz o estudo, se fazemos isso sem manter laços de amizade na vida real. Das 1.300 pessoas entrevistadas, a maioria acabava fazendo “comparações irreais” quando stalkeava a vida alheia.

Diante disso, muito mais do que deixar o aparelho de lado durante a ceia, uma ideia legal pode ser incluir momentos desconectados na sua lista de resoluções para o ano que vem.

Afinal, se tem uma coisa da qual os dinamarqueses entendem, ela é a felicidade. Não custa ouvir o que eles têm a nos contar, não é?