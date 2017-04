Esta artista ilustrou perfeitamente a garota de cada signo

Áries é o primeiro signo na ordem do zodíaco, porque se não fosse assim a ariana infartava até chegar a vez dela. Por mais que ela diga que não, que ela nem é tão impaciente assim, experimenta dar muitas voltas na hora de falar alguma coisa pra ela ou enrolar pra fazer algo pra você ver o que acontece. Isso já vai ser motivo suficiente pra você escutar um "VAI LOGO" seguido de algum palavrão que vai variar de acordo com o nível de intimidade que ela tem com você. Também pode rolar um "dá essa merda aqui que eu faço" e, se você negar, se prepare pra comprar uma treta que não valia à pena ser comprada. Porque se tem uma coisa que a ariana manja é de treta, e você vai sair perdendo nessa. Na real, você vai sair perdendo em 98% das vezes em que quiser competir com ela, e nos outros 2% ela vai se negar a assumir que perdeu e vai acabar ganhando por insistência também. Mas nem só de barraco vive a ariana. Ela também pode ser uma amiga mara: é super fiel, não vai te mandar mensagenzinha de mimimi de miga carente, vai te defender com unhas e dentes das inimiga, tá longe de ser falsiane e nunca vai te deixar sair com um vestido zuado se você pedir a opinião dela. Pode ser que ela te faça chorar e nunca mais querer sair de casa com o que ela vai falar da sua roupa, mas definitivamente ela não vai te deixar pagar micão na rua ❤️ Fora que é sempre bom ter uma miga com pacto com o demônio né bjs (antes que alguma ariana venha falar que eu peguei pesado na descrição lembrem-se de que o nome "satanáries" é mais famoso que "arianjo" ok) #zodiacodananaths

