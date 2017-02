Esta garota resolveu ‘se vingar’ do cara que a assediou na rua

Mulheres, infelizmente, precisam lidar todos os dias com os mais diversos tipos de abusos. Às vezes, é impossível não revidar. Esta ciclista, por exemplo, após ouvir algumas cantadas estúpidas resolveu não ficar quieta.

A reação do homem da caminhonete? Perguntar se ela estava de TPM e dizer que boas garotas não deveriam se comportar daquela forma – porque na cabeça dele ~só estava fazendo um elogio~.

A reação dela depois disso é inesperada e completamente compreensível.

Assista ao vídeo.

O caso aconteceu em Londres e foi gravado por um motociclista com uma câmera GoPro. Veículos britânicos, como o The Guardian, começaram a questionar a veracidade da gravação e atribuir a criação do conteúdo a uma agência chamada Jungle Creation. Em nota, eles afirmaram não ter nada a ver com o vídeo.

Encenação ou não, é uma prova de que as cantadas precisam acabar. Nenhuma garota deve passar por isso.