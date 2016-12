Esta simpatia é ótima para fazer à meia-noite no Ano Novo

A gente já falou das simpatias para atrair prosperidade, boas energias e até as perfeitas para cada signo. Se você ainda não encontrou uma para ~chamar de sua~, esta pode ser uma boa opção. É prática, fácil e dá uma sensação de renovação, de fato.

“Nesta virada de 31 para o dia primeiro, estaremos em lua nova, que é uma lua de fogo, que significa vigor, coragem e capacidade de iniciar, pois o fogo não tem medo do que atinge. Possui domínio próprio diante das situações, ou seja, ele é quem comanda. Essa lua nova é basicamente um convite para fazer uma carta de gratidão”, afirma a astróloga, terapeuta floral e coach em desenvolvimento pessoal e profissional, Lyziane Menezes.

A intenção da carta de gratidão é justamente agradecer e colocar tudo o que te fez bem – e o que não fez também – durante o ano, atraindo vibrações positivas para atingir seus objetivos em 2017.

Para fazê-la, tudo o que você precisa é de uma folha de papel, de qualquer tamanho e cor. De um lado, faça um risco bem no centro e escreva, na sua esquerda, tudo o que foi bom em 2016 e, na sua direita, o que não foi. Depois de anotar tudo isso, vire a folha e escreva o que você deseja para 2017.

Você pode responder as perguntas em um lugar que se sinta bem, com ou sem música, com um incenso, velas, som da água, sentado na terra ou presente na natureza. Tudo depende do que você deseja no ano novo e como você se conecta consigo mesma.

O ideal é fazer antes da noite da virada, pois é um momento reflexivo, mas, ainda assim, deve ser feito no dia 31 de dezembro. Inspire e expire, relaxe seu corpo e, assim que terminar a carta, enrole a folha como um pergaminho, leve até um local seguro e queime.

Como a astróloga explica, o momento é de uma lua de fogo. Queimar o papel transforma sua intenção em ar e esses elementos vão para o universo, emanando os desejos por meio da energia dela. “Essa metodologia é usada como um ritual de lua nova, principalmente por estar ligada com as conexões na virada de ano, sendo algo muito agradável”, pontua Lyziane.