Está todo mundo desejando esse celular da Sailor Moon

A empresa chinesa Meitu anunciou que vai lançar um celular da Sailor Moon e é lógico que nosso coração está batendo forte. Essa é uma edição limitada do modelo T8 e apenas 10 mil unidades serão colocadas à venda, a partir dessa sexta-feira. O preço? 2999 ienes, o que equivale a 1377 reais.

O celular vem em uma caixa toda especial, com uma capinha muito fofa e o melhor de tudo: um pau de selfie que imita o famoso cetro da heroína! E ele realmente foi desenvolvido para quem ama selfies, pois tem uma câmera frontal de 12 megapixel. Para se ter uma ideia, isso equivale aos megapixel da câmera principal do iPhone 7.

Para quem não lembra, a Meitu também é responsável por aquele app que deixa as selfies fofíneas, com maquiagem e olhinhos meigos. Anteriormente, a empresa já havia lançado um celular especial da Hello Kitty.