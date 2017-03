Esta vovó ‘trocou’ o marido por coisa melhor: Leonardo DiCaprio!

Se é verdade que, no começo do ano passado, na época dos Oscars, surgiram infinitas montagens do Leonardo DiCaprio na internet, é extremamente provável que nenhuma delas tenha sido tão maravilhosa quanto esta.

“Casa da avó do meu amigo. Ela põe um recorte de revista do Leonardo DiCaprio em cima do rosto de seu falecido (e não tão gentil) marido. É o Photoshop para maiores de 80 anos”.

Foi o usuário Greentechbuilder que compartilhou a imagem no Reedit.

Na rede social, outros usuários comentaram sobre a foto:

“Espero que o Leo descubra, corte o rosto dela desta foto e cole em uma de suas fotos”, disse tecfrigo.

“Espero que o Leo descubra isso aqui e envie uma foto autografada para ela”, disse txgingersnap. Já o usuário Razzler1973 brincou: “eles fazem um belo casal”.

Os detalhes sobre a história da vovó em questão não foram descobertos ainda, mas de uma coisa podemos ter certeza: seja para esquecê-lo por motivos bons ou ruins, ela tomou a melhor decisão que poderia ter tomado. Não é mesmo?