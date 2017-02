Estagiário é demitido após publicar ofensas sexistas na internet

Mulheres que estudam ou trabalham com ciências exatas sabem bem: este ambiente não é, digamos… convidativo para nós. Já na faculdade costumamos ser minoria, e, no mercado de trabalho, além de comportamentos muitas vezes hostis por parte dos homens, também é preciso lidar com “piadinhas” ofensivas a todo instante.

Na última quarta-feira (8), porém, a Cantareira Construtora e Imobiliária agiu de forma a mudar pouco a pouco este cenário. Assim que perceberam que um de seus estagiários, o jovem Gabriel Vaz, estava tirando fotos dentro da empresa para veicular comentários ofensivos e sexistas na internet, decidiram por demiti-lo.

“Houve uma conversa para que eu apagasse os posts bem-humorados que foram feitos enquanto estagiava lá”, conta Gabriel sobre o caso. O “bom humor” em questão, no entanto, envolvia frases como “Rede de Esgoto por onde vai passar os argumentos das feministas” e “Direitos iguais até chegar a carga de cimento”.

Provocativo nestes posts, ele mais tarde defendeu em seu perfil do Facebook que aquilo não passava de uma brincadeira. “Em nenhum momento tive a intenção de ofender ninguém”, escreve. “As coisas saíram do controle e pela minha família, pelos amigos, pela empresa, pelas pessoas que me seguem: DESCULPEM-ME entendam o post como realmente foi, uma piada”.

Também no Facebook, o Grupo Cantareira fez questão de se pronunciar sobre o caso, referindo-se às “piadas” do rapaz como “mensagens sexistas e extremistas”.

De acordo com o portal UOL, após a demissão o jovem ainda fez críticas na rede social ao dono da empresa onde trabalhava. Alegou que o dono votou contra a operação Lava-Jato e também que estava com três salários atrasados no estágio.”Hoje, me desvinculo dessa empresa caloteira, que está usando essa situação para ficar bem na imagem pública”, ele diz. No fim, quem não ficou (nada) bem na imagem pública foi ele mesmo!