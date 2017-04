Este banco-pênis foi criado para combater assediadores no metrô

Um assento “diferenciado” foi instalado, recentemente, no metrô da Cidade do México. Acima dele, uma plaquinha com os seguintes dizeres:

Chamado na internet de “assento-pênis“, o intuito da instalação dele é fazer com que os homens entendam como uma mulher se sente boa parte do tempo que passa no transporte público.

Leia mais: Em Curitiba, cantadas de rua podem ter multa de até R$ 930

Em frente à poltrona, no chão, outra mensagem: “É incômodo viajar aqui, mas isso nem se compara à violência sexual que as mulheres sofrem em seus percursos cotidianos”.

Será que a campanha vai realmente conseguir sensibilizar os mexicanos?

Uma pesquisa recente mostrou que 65% das habitantes mulheres da Cidade do México já foram assediadas no transporte público. Em São Paulo, existe atualmente uma média semanal de 4 registros de assédio sexual em ônibus e trens. Imagina o número, se considerássemos todos aqueles que não chegam a ser registrados?

Leia mais: Abaixo-assinado pede lei para punir assédio no Brasil

Assim como no Rio de Janeiro, a capital mexicana já conta com um vagão exclusivo para mulheres em horário de pico – mas as tentativas de solucionar esse problema, aparentemente, ainda persistem.