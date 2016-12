Estratégias para sua resolução de ano novo dar certo

Todos os anos, a gente faz aquela lista ~enorme~ de promessas, mas (quase) nunca cumpre, não é mesmo? Se você está disposta a começar 2017 cheia de atitude, confira algumas dicas que podem ajudar você a colocar em prática todos os planos e resoluções!

Determine quais são os seus objetivos

Descubra se eles são mesmo viáveis e, de preferência (e se for possível), trabalhe com quantificações. Se o seu objetivo é perder peso, por exemplo, estipule quanto e trabalhe com números reais. Além disso, estabeleça um prazo e se esforce ao máximo para cumpri-lo. Dessa forma, você vai ter dados para avaliar o seu desenvolvimento, sem ser sabotada pelo ~achômetro~.

Mantenha o foco

Nada de adiar os seus planos ou dar algumas escapadinhas propositais. Prometeu batalhar por uma promoção no trabalho? Então, é preciso dar duro desde já! Sem essa de deixar para depois, ok?

Não tenha medo de errar

“TODOS NÓS COMETEMOS ERROS!”

E nem de ter recaídas. Se você perceber que está indo por um caminho que não vai te levar aonde você deseja, desapegue! Pare, repense e mude os planos. Algumas vezes, você pode até dar uma leve desviada do seu objetivo, mas o importante é colocar a cabeça de volta no lugar e não desistir, tá?

Conte com a ajuda de pessoas queridas

Um olhar de fora pode, sim, trazer uma nova perspectiva e fazer você enxergar falhas e detalhes que ainda não tinha percebido. Mas nada de se importar com o que qualquer um diz e desistir dos seus planos, hein? É preciso compartilhar sua batalha com as pessoas certas, aquelas que vão estimular você e oferecer apoio!

Não dispense novos recursos

É muito, muito importante manter a organização ao longo de qualquer processo – principalmente se ele for um pouco mais demorado. Para isso, não descarte o auxílio de novas tecnologias e recursos que podem, sim, dar ~aquela mãozinha~ amiga!