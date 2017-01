Estupro coletivo é transmitido ao vivo através do Facebook

Através de um grupo privado no Facebook, três homens transmitiram ao vivo um estupro coletivo neste domingo (22). O crime ocorreu em Uppsala, na Suécia e foi assistido por centenas de pessoas, segundo a polícia local.

Por conta de denúncias, nesta segunda-feira (24), a polícia conseguiu prender os três homens. Eles tem entre 18, 20 e 24 anos, segundo o The New York Times. A vítima é uma garota de 18 anos, de acordo com o The Guardian. A investigação ainda não foi concluída e a polícia informou que está realizando uma série de entrevistas.

Além disso, também há a preocupação com o compartilhamento do material. “Muita gente assistiu ao vídeo na internet e nós estamos trabalhando para prevenir que ele se espalhe”, disse a porta-voz da polícia, Lisa Sannervik.