Facebook lança reação em homenagem ao Orgulho LGBT

Em diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil, junho é considerado o mês do Orgulho LGBT. Pensando nisso, o Facebook está lançando pela primeira vez uma reação alusiva a essa comemoração.

No mesmo esquema da Gratidão, que é disponibilizada na época de Dia das Mães, uma bandeirinha de arco-íris poderá ser selecionada pelos usuários, para reagir aos posts e comentários. Ela vai ficar entre os ícones de Amei e Haha.

A novidade foi confirmada nessa segunda-feira (5), por Alex Schultz, diretor de marketing de crescimento do Facebook. Ele ainda anunciou o lançamento de um filtro temático, também alusivo ao Orgulho LGBT. Em breve, será possível adicionar um laço com as cores do arco-íris às fotos postadas na rede social.

Ainda não se sabe se os usuários brasileiros também vão ter acesso a essas novidades, mas a gente espera que sim, lógico! Por favor, Facebook, nunca te pedimos nada.