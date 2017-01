Faz 10 anos que o primeiro iPhone foi lançado no mundo

Nem parece que lá em 2007 a sensação mundial conhecida como iPhone era lançada, pela primeira vez, como algo revolucionário no mercado. Há 10 anos, não existiam tantas opções de smartphones com touchscreen e nem mesmo essa coisa de ser um “iPod com celular”. O lendário Steve Jobs estava apresentando uma coisa única no mundo.

A câmera tinha 2.0 megapixels – hoje em dia, você encontra modelos com até 23 megapixels! -, mas não gravava vídeos. Não tinha aquela ~canetinha~ igual dos Palmtops da época, nem teclado físico quando os modelos Blackberry eram um sucesso estrondoso e muito menos se preocupavam com o seu telefone móvel ser uma extensão do computador – basicamente, uma versão mobile do desktop.

Tudo isso foi o que fez com que o produto se tornasse um ícone (e uma febre) mundial: a marca vendeu, desde o lançamento, mais de US$ 28 bilhões em único trimestre, indo além da expectativa de vender US$ 1 bilhão das vendas.

De lá para cá, muita coisa mudou na tecnologia utilizada, mas não a paixão que muita gente tem pelo iPhone. Ainda que ele tenha fones vendidos a R$ 1399!