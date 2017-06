Festa Junina: 30 ideias criativas de decoração para sua festinha

Chamar para um café é legal, para um encontro é excitante, mas todo mundo sabe que o melhor convite do mês de junho é para quermesses. Festa Junina é amor!

Quando a anfitriã é você, há uma preocupação além da roupa e do espaço no estômago para todas as comidas deliciosas: a decoração. Nada a temer, porém! Ela pode ser feita com muita coisa que você já tem em casa e com alguns itens superfáceis de encontrar nesta época do ano, como papeis coloridos ou retalhos de tecidos para as bandeirinhas e chapéus de palha tanto para colocar sobre as mesas quanto nas cabeças.

Conversamos com as decoradoras e organizadoras de eventos Cássia Treuk (do Fazzenda Park Hotel), Estela Curioni (da Carminholando), Fernanda Dartsch (da A Fê Faz) e Flávia Paiva (do Eu Faço a Festa) para saber o que não pode faltar na decoração de uma bela Festa Junina e que detalhes podem deixá-la ainda mais marcante.

Vamos explicar tudo com imagens. Vem com a gente!

As bandeirinhas são obrigatórias em qualquer Festa Junina

Não tenha medo de misturar muitas cores. O exagero pode tranquilamente ser a medida em uma Festa Junina.

As bandeirinhas também podem ser feitas com tecidos estampados. Ficam superestilosas!

E cortadas em formato alternativo:

As bandeirinhas podem, ainda, ser cortadas em tamanhos menores e ir para outros lugares da decoração:

Os balões de Festa Junina também são itens indispensáveis na decoração

Eles devem ser grandes, destacando-se no espaço

Os chapéus de palha completam o trio que dá aquela cara de Festa Junina ao festerê

Eles podem ser usados como meros elementos decorativos…

… Ou como recipientes para os quitutes, ao lado de cestos tradicionais

E a toalha xadrez? Não pode faltar também!

As pipocas não precisam ser só para comer

A fogueira também é um marco na Festa Junina

Mas nem sempre pode ser de verdade, então você pode fazer uma de mentirinha com papel, tecido e lenha…

… ou decorar docinhos com o desenho das chamas

Os doces fazem parte da decoração

Eles podem e devem encher a mesa

E também podem ocupar outros móveis que você tenha e queira usar na sua Festa Junina

Não se esqueça de fazer gracinhas individuais nos docinhos

Para finalizar, não esqueça das lembrancinhas para seus convidados

Você escolhe: trouxinhas de docinhos…

… Ou embrulhos de milho doce simulando espigas de milho

Boa festa!