Gêmeas comemoram 100 anos com ensaio fotográfico MUITO fofo

Quando viu as irmãs Maria e Paulina Pignaton em um programa de TV, a fotógrafa Camila Lima apaixonou-se na hora. Elas são as gêmeas mais idosas do Espírito Santo – estando em segundo lugar no ranking nacional – e completam 100 anos no dia 24 de maio.

Emocionada com a história das duas senhorinhas, Camila decidiu presentea-las com uma seção de fotos, para eternizar esse momento tão especial. E o resultado não poderia ser mais fofo! “Minhas meninas estão demais nessas fotos super divertidas e coloridas”, disse a fotógrafa.

Maria e Paulina tiveram um verdadeiro dia de princesas, com direito a roupas combinando e tudo. Dá para ver o álbum inteiro clicando AQUI.

Confira as melhores fotos: