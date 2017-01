Homem mata esposa a facadas e enterra o corpo no quintal

Não é fácil falar a respeito de mais um caso hediondo de violência doméstica, mas é necessário. De uma vez por todas a gente precisa encarar os fatos: o machismo mata! Você sabia que 55,3% das mulheres assassinadas no Brasil são mortas dentro de casa? E que, em 33,2% dos casos o homicida é o companheiro ou ex-companheiro da vítima?

No último sábado (28), Sandra Oliveira, que morava em Ilhéus (BA), entrou para essa estatística. A professora de 42 anos foi morta a facadas pelo marido Jefferson Amaral do Carvalho, segundo o jornal Correio. Após cometer o assassinato, ele improvisou uma cova no quintal de casa e jogou concreto sobre o corpo de Sandra.

O caso foi denunciado pelos vizinhos, que também contaram que Jefferson costumava bater na esposa. O homem foi preso em flagrante, depois de confessar o crime. Ele está sendo indiciado por homicídio e ocultação de cadáver.