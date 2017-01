Inspirações do Pinterest para você fazer seu bullet journal

Apesar de a ideia de uma “agenda” (ou, como chamam em inglês, uma planner) não ser exatamente nova, o conceito do Bullet Journal é um pouquinho diferente. Além de incluir compromissos e tarefas diárias, o objetivo é ter um espaço que você pode anotar tudo que sentir vontade, organizando a sua vida e sua mente. O criador do método é o designer de produtos Ryder Caroll, que elaborou o BuJo para conseguir colocar em algum lugar o que acontecia em sua “mente muito criativa” – e, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade de fazer algo que é perfeitamente sob medida.

Como fazer

O Bullet Journal se tornou uma verdadeira febre mundial, então, é bem fácil encontrar vídeos, tutoriais e inspirações para transformar o seu em uma obra de arte. No entanto, para começar, não é preciso muita coisa: um caderno, canetinhas coloridas e boa vontade já cumprem bem a função. Reunimos as sugestões dos vídeos de Kalinka Carvalho e da Leticia Nakano, do canal Inventário da Sobrevivência, para você começar:

Essas dicas são ótimas para as primeiras partes, mas você pode ir incrementando como achar melhor. Dá para incluir todo tipo de lista, desenho, cor, post-it e o que mais achar relevante manter ali! Ah, ele também pode servir como um diário .

Para o lettering

Dica para criar seu layout fantástico: imprima algumas fontes, desenhos e outros designs que você achar bonito. Passe o lápis na parte de trás do escolhido, tentando pegar bem a extensão dele, mas não a mais (senão vai ficar borrado). Vire a folha e coloque-a no seu bullet, fazendo o contorno com o lápis ou uma caneta. Preencha com a sua cor escolhida e apague o grafite restante.

Para as decorações

Para as legendas

Ideias de layouts

Para cuidar da sua saúde mental

Para juntar um dinheiro

Para terminar o TCC

Para não esquecer das consultas

Para lembrar todos os aniversários do ano

Para monitorar seu sono

Para montar a lista de leitura

Ou a lista de filmes (e séries) para ver