A nova atualização do Instagram é incrível (e igual ao Snapchat!)

Pronto! Acabou! Ja era! O Instagram, propriedade do Facebook, adicionou nesta terça-feira, 16, os “Face Filters” e finalmente conseguiu ficar igualzinho ao Snapchat.

Brincadeiras à parte, o aplicativo de fotos em agosto passado já havia ~copiado~ a função Stories do concorrente e agora anunciou já ser possível por lá fazer aquelas selfies 2.0., cheias de efeitos divertidos, como coroas de flores, óculos, orelhas de animais e etc.

O recurso, um dos mais queridos do Snap, vale lembrar, não foi criado por eles, mas, lançado há um ano, se popularizou graças ao fantasminha.

“Hoje nós estamos trazendo os filtros de rosto, um jeito fácil de transformar qualquer imagem em algo divertido”, explicou o Instagram.

Como usar

E, bem, como era de se esperar, funciona da mesma forma que o Snapchat. No Stories, escolha a câmera frontal, clique no centro e pronto, várias opções de filtros surgem na margem inferior da tela.

A parte mais legal da novidade? Dá para usar o efeito também no modo Boomerang. Ah, o Insta, a partir de hoje, também permite fazer vídeos reversos, usar hashtags no Stories, além de uma ~borracha~ que permite você “apagar” sua foto com cor (veja a foto abaixo).

Atualmente cerca de 200 milhões de pessoas usam mensalmente o Stories, então, é natural que novos recursos para deixar a função mais atrativa sejam adicionados.