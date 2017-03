Sem sinal para postar a selfie? Instagram planeja versão offline

Essa é para você, amiga que fica sem plano de dados já no início do mês. Há rumores de que o Instagram está planejando lançar recursos que vão funcionar mesmo com a internet fraquinha ou sem sinal! E os recursos já estão em teste!

A novidade vem de uma ótima fonte: a conferência anual de desenvolvedores do Facebook (dono do Instagram, sabiam?), chamada F8. Esse ano o evento vai acontecer nos dias 18 e 19 de abril, e uma das sessões é justamente “Construindo experiências offline para o Instagram”.

De acordo com a descrição, 80% dos usuários do aplicativo estão fora dos Estados Unidos, e muitos estão em regiões em que a internet não é assim muito rápida. Então eles querem que os usuários possam ver e interagir com o conteúdo (mandando ou comentando) mesmo quando estão offline.

Os aplicativos do Facebook já têm esse recurso, carregando a timeline como ela estava da última vez em que você esteve conectada, e permitindo que você escreva posts que serão publicados assim que possível.

Gostamos, Instagram!