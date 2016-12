Já viu o que acontece ao desejar “Feliz Ano Novo” no Facebook?

O Facebook vive aprontando pequenas surpresas em datas comemorativas, como as reactions especiais de Halloween, a chuva de florzinhas no Dia das Mães e de corações no Dia dos Namorados. Claro que o Ano Novo não ia ficar de fora e merecia algo especial. Você já experimentou desejar “Feliz Ano Novo” para alguém na rede social?

Não é assim um show pirotécnico de Copacabana, mas ficou bonitinho, né? Fogos de artifício pela tela toda! Um bom estímulo para a gente desejar um bom 2017 para todos os amigos! Pode começar já! Mas ah: essa fofura, pelo menos por enquanto, só funciona no computador.