Kristen Stewart mandou a real sobre o tapete vermelho de Cannes

Todo mundo ficou impressionado quando, em 2015, noticiaram as ~regras~ do tapete vermelho do Festival de Cannes para suas convidadas mulheres – e algumas foram, inclusive, barradas por estarem de sapatilha. Seria obrigatório, portanto, que elas usassem salto-alto.

Sobre isso, a atriz Kristen Stewart tem uma opinião maravilhosa – que compartilhou esta semana, em Cannes, em entrevista à revista The Hollywood Reporter.

Leia mais: Esta atriz indiana usou o vestido de princesa mais lindo de todos

“É um código de vestimenta bem distinto, não é?”, ela diz. “As pessoas ficam chateadas se você não usar salto alto, mas eu também sinto que não podem mais nos pedir por isso”.

Se você não está pedindo que homens usem salto alto, você também não pode me pedir.

“Só quatro anos atrás, isso não era uma questão: você tinha que usar um vestido”, continua Kristen. “Mas agora – e isso é incrível – você não pode mais fazer algo assim!”.

A atriz já tinha se posicionado, em 2016, contra a polêmica do salto alto em Cannes. Junto de Julia Roberts e Sasha Lane, ela foi ao tapete vermelho descalça como forma de protesto.