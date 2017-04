Letícia Sabatella conta já ter sido assediada por José Mayer

Quando a figurinista Susllem Tonani tornou pública a denúncia de assédio sexual contra José Mayer, há cerca de uma semana, a primeira famosa a se manifestar foi Letícia Sabatella. “José Mayer não se emenda, hein?”, disse a atriz em um post no Facebook, dando a entender que o assédio sofrido por Susllem não era o primeiro caso do ator.

Em entrevista para a Veja Rio, na coluna Beira-Mar, Letícia escolheu falar mais abertamente sobre a insinuação, e conta que ela mesma passou por experiência parecida com José Mayer: “Quando li o relato da Su, que não conheço, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu, e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Mayer, que foi alertado de maneira amigável”.

A atriz faz questão de afirmar que considera José Mayer um grande artista e diz ter se comovido com o pedido de desculpa dele, divulgado na última terça-feira (4). “Precisamos do exemplo de uma pessoa capaz dessa reflexão, e o Zé pode ser esse exemplo. Não estou querendo endeusar nem demonizar ninguém. Mas podemos fazer do limão uma limonada”.

