Limite à internet fixa volta ao debate – mas não há nada a temer

No primeiro semestre do ano passado, a possibilidade de que um novo tipo de limite fosse imposto aos planos de banda larga fixa assustou todo mundo. A mudança afetaria, afinal de contas, a maior parte dos nossos hábitos na internet – como o uso de serviços como Spotify e Netflix.

De acordo com uma entrevista feita pelo portal Poder 360 com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Gilberto Kassab, a intenção é que mudança não escape de 2017, podendo ser implementada no próximo semestre. Segundo ele, os usuários vão ter de pagar um valor a mais, se quiserem usar mais dados do que os determinados por seu plano – diferente do que acontece hoje, sendo a cobrança atualmente feita em relação à velocidade, não à quantidade de dados consumidos.

Kassab afirma que a mudança vem para melhorar o serviço. “Na condição de ministro, tenho que dar prioridade à melhoria dos serviços e ao que é melhor para o consumidor”, diz.

Em entrevista ao G1, no entanto, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, garante não ter intenção de reabrir esta questão, e diz que Kassab cometeu um “equívoco”.

Seja como for, os brasileiros já deixaram bem claro, no Twitter, que vão proteger seu acesso à internet com unhas e dentes.

País em crise e vcs preocupados em limitar a internet eu moro aqui na internet e n serei despejado #NaoAOLimiteDeInternet pic.twitter.com/J9iEThfOMR — raposa felpuda (@luscatic) January 13, 2017

Preocupação do brasil:

() Reduzir os salários dos políticos

() resolver problemas na saúde

(x) Limitar a Internet #NaoAOLimiteDeInternet — Duny (@dunyhouse) January 13, 2017

GENTE NÃO, PODE CANCELAR ISSO AE, TENHO SÉRIES PRA POR EM DIA #NaoAOLimiteDeInternet — nina (@_ninamaciel) January 13, 2017

corta o ensino médio

corta a aposentadoria

corta a internet o próximo a ser cortado eh a cabeça do temer#NaoAOLimiteDeInternet — Não te Fresqueia (@naotefresqueia) January 13, 2017

– imposto para Spotify e Netflix

– limite de internet #NaoAOLimiteDeInternet pic.twitter.com/6RwYWudWUN — Ninguem (@igorrpedroso) January 13, 2017

I didn't know they had internet in the favela #NaoAOLimiteDeInternet pic.twitter.com/0dRum1JMui — web diva (@jonathacomth) January 13, 2017

o que adianta limitar a internet se nois não tem limite #NaoAOLimiteDeInternet — Gustavo (@algumgustavo) January 13, 2017