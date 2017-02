Manutenções fundamentais do carro para fazer antes de viajar

Feriado chegando e a gente só pensa em uma coisa: a hora de cair na estrada. Para quem não vai viajar de avião, claro, pegar o carro e partir para um lugar ao Sol é uma das opções mais divertidas e, por vezes, econômicas para curtir os dias de descanso.

Além de arrumar a mala, preparar a playlist, levar lanchinhos para petiscar no meio do caminho e uma fantasia para curtir o Carnaval, é importante fazer aquele check-up no veículo antes de sair dirigindo horas por aí. Até porque, em épocas de feriados, o trânsito costuma piorar consideravelmente, não é?

E nem precisa ser só na hora de viajar, não – algumas manutenções podem ser feitas todos os dias para garantir que seu ~possante~ esteja em perfeitas condições de ambiente e temperatura. Por exemplo: testar os faróis, setas, luzes de ré e freio, fazer a calibragem correta dos pneus e até a verificação do nível de óleo do motor.

Para deixar o carro 100%, o gerente dos Centros Automotivos Porto Seguro, Marcos Iombriller, explica a importância de fazer uma revisão antes de viajar:

Velas e cabos

A falta de revisão nesses itens pode desencadear o aumento de consumo de combustível.

Filtros

Se a troca não for feita corretamente, pode gerar um consumo maior de combustível, além do desgaste prematuro do motor.

Óleo

É importante que a substituição do óleo ocorra nos prazos determinados pelo fabricante. Além disso, é indispensável seguir a recomendação quanto à sua especificação (5W30; 5W40; 10W40; 15W40 etc), também já determinada pela montadora. Verifique o nível do óleo periodicamente com o motor frio e em solo plano. Caso haja alteração no nível, procure um centro automotivo.

Freios

O fluído precisa ser checado de acordo com a especificação da montadora. Geralmente, é indicado que se verifique a cada 2 anos ou 40.000 quilômetros.

Água

É importante verificar o nível de água no radiador, pois a falta dela pode causar o superaquecimento do sistema e consequente trava.

Bateria

Se os contatos da bateria apresentarem “zinabre”, um pó semelhante ao sabão em pó, é sinal de que a bateria deve ser substituída, pois pode ser vazamento de ácido. De qualquer maneira, é importante que um técnico faça essa análise. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, assegurando-se de que estejam sempre bem presos aos contatos.

Pneus

A calibragem dos pneus deve ocorrer a cada 15 dias e o alinhamento e balanceamento devem ser verificados a cada 6 meses. Isso poderá evitar um desgaste prematuro dos pneus e contribuir para economia de combustível. A informação sobre a calibragem de cada veículo fica no manual do próprio carro.

Kit de emergência

Sem contar o extintor, o triângulo, um macaco e o step, o especialista indica também ter no carro uma lanterna e informações sobre o seguro. “Caso o veículo tenha algum problema durante a noite, é importante ter uma lanterna para auxiliar o motorista a visualizar o problema e, assim, poder adiantar o ocorrido à seguradora na chamada de ajuda”, afirma.

A maioria das manutenções podem ser feitas diariamente pelos próprios motoristas, mas, para uma revisão mais específica e aprofundada, é indicado procurar uma oficina e um(a) técnico(a).