Mapa tem senhas das redes wi-fi de aeroportos do mundo todo

Graças a Anil Polat, um blogueiro viajante, as esperas em aeroportos prometem ficar menos tediosas. Ele criou um mapa interativo com as senhas das redes wi-fi desses estabelecimentos ao redor do planeta e decidiu compartilhar o banco de dados com todo mundo (ainda bem!).

Com a colaboração de amigos e leitores de seu blog, o material é constantemente atualizado e tem ficado cada vez mais rico e completo. Até agora, ele já conta com 215 senhas!

Com o sucesso da ideia, o mapa já até virou aplicativo de celular. O WiFox está disponível em versões pagas para iOS, Android e até na Amazon. Com ele, é possível acessar o mapa offline e ainda avaliar se as senhas fornecidas pelo app estão funcionando ou não naquele aeroporto.

Você já testou o mapa criado por Anil? Conta pra gente!