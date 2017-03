Marcas femininas da Ed. Abril se unem pela equidade de gêneros

"Eu sou o Brasil. Eu sou a exceção que só serve para comprovar a regra. Eu fui pinçada para ocupar esse espaço. Não existe o mesmo investimento nas minhas colegas negras, assim como em mim. Só eu faço as capas das grandes revistas. No fim do ano passado, fiz um post com todas as meninas, dizendo que queria vê-las nas capas também. Se não, meu trabalho não tem valor." Taís Araújo (@taisdeverdade), atriz, durante o incrível Mulheres na Mídia. O evento, promovido por @claudiaonline no começo do mês, trouxe uma série de discussões sobre a representatividade feminina no ambiente midiático. #mulheresnamídia #mêsdamulher

A post shared by MdeMulher (@mdemulher) on Mar 30, 2017 at 6:09pm PDT