Mecanismo de Antikythera: Google homenageia primeiro computador

Se você entrou no Google hoje de manhã e não entendeu nada sobre o Doodle do dia, calma que a gente explica. Hoje, 17 de maio, completa-se 115 anos da descoberta do Mecanismo de Antikythera – um misterioso objeto resgatado pelo arqueólogo Valerios Stais no oceano perto da ilha de Anticítera, no sul da Grécia.

A peça, feita de bronze, parecia uma engrenagem ou uma roda, e intrigou os arqueólogos que participaram da expedição que o encontrou. Depois de muito tempo de pesquisa, descobriram que aquela peça era parte de um mecanismo mais complexo, que hoje em dia é considerado um dos primeiros computadores da história!

O Mecanismo de Antikythera era capaz de prever fenômenos astronômicos como eclipses do sol e da lua, acompanhar a posição dos planetas no céu e provavelmente, na época, era usado para auxiliar na navegações. A parte da frente tinha uma roda com calendários solares e zodiacais, e a parte de trás media ciclos celestiais.

Estudos mostram que essa peça misteriosa é datada de 150 a.C., mas cientistas a consideram tão complexa e avançada quanto alguns relógios do século 18!

Depois de estudarem muito o objeto, usando tecnologias como raioX e tomógrafos digitais, cientistas foram capazes de construir réplicas do Mecanismo de Antikythera que funcionam perfeitamente. Uma está exposta no Museu do Computador de Bozeman, em Montana, nos EUA. Mas a peça original pode ser vista no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, que fica na capital Atenas.