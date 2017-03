O mês das mulheres termina com conquistas e muitos desafios

No dia 08 de março de 2017, as mulheres não quiseram flores, chocolates ou palavras vazias. Pelo contrário, no Dia Internacional da Mulher, elas se organizaram e foram às ruas vestidas de roxo contra o machismo, o fim da cultura do estupro, pela liberdade sexual e, principalmente, para lutar pela igualdade salarial e de direitos entre os gêneros, entre outras pautas feministas. O movimento, de caráter planetário, promoveu uma greve geral e ao menos 46 países participaram.

Leia Mais: Marcas femininas da Ed. Abril se unem pela equidade de gêneros

Para entender como isso ganhou força é preciso olhar para o fim de 2016, quando, na Argentina, a organização Ni Una Menos puxou um protesto para denunciar sete feminicídios que aconteceram naquele país em uma mesma semana. Quatro dias depois, em solidariedade, foi a vez da Polônia realizar manifestações contra a indiferença do Estado às violências de gênero. Logo, mulheres da Coréia do Sul, Israel, Itália, Irlanda e Rússia fizeram o mesmo. Em 21 de janeiro, mais 500 mil norte-americanas seguiram o exemplo e, na Marcha das Mulheres, gritaram “Fora, Trump”.

Pronto, ficou claro: a desigualdade de direitos é um problema global e de todas. Os dados não mentem e justificam, sim, a criação desse novo movimento feminista internacional. Algo precisa ser feito – e urgentemente.

No Brasil, por exemplo, as mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais que os homens por semana devido à dupla jornada, como informou o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, estudo divulgado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

E quando falamos de remuneração, as estatísticas ainda são piores, já que mulheres ganham, em média, cerca de de 27% menos que os homens nas mesmas posições. Se a mulher for negra, então, recebe 40% menos do que um homem branco. Além disso, só 37% dos cargos em níveis de gerência são ocupados por elas. Equidade salarial? Somente daqui 170 anos, em 2186, como mostrou o Relatório Anual de Desigualdade Global de Gênero 2016.

Por isso, discursos como os de Michel Temer no último dia 8 são perigosos e inadmissíveis. Entre diversos absurdos, o atual presidente do Brasil atribuiu apenas às mães a responsabilidade de educação dos filhos e, segundo ele, a participação feminina na economia é restrita ao ambiente do supermercado. Além disso, ele citou a grande presença feminina no Congresso Nacional – uma mentira, já que dos 513 deputados, apenas 55 são mulheres e no Senado, dos 81 senadores, 12 são mulheres. Vale também lembrar que inicialmente NENHUMA mulher foi indicada para compor a equipe ministerial do Governo. Atualmente Grace Maria Fernandes Mendonça, na Advocacia Geral da União (AGU), é a única ministra em atividade.

Triste é constatar como a linha de pensamento dele sequer está alinhada com a da opinião pública. Uma pesquisa do Ibope e da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, divulgada neste mês, mostrou que 75% dos brasileiros consideram de grande ou extrema importância que gestores e legisladores desenvolvam políticas de promoção da igualdade entre mulheres e homens.

Na contramão da fala do presidente, Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, no Dia Internacional da Mulher, se mostrou muito mais conectado com o tempo e empático. “Mulheres ao redor do mundo recebem pagamentos menores, menos promoções e é negado a elas o controle do próprio corpo e reprodutivo. E enfrentam taxas muito altas de violência, assédios verbais, físicos e sexuais. Todos esses problemas são ainda maiores para indígenas, negras e mulheres trans”, disse ele. O canadense também prometeu doar 650 milhões de dólares canadenses para iniciativas que promovam a saúde reprodutiva feminina e os direitos delas ao redor do mundo.

Algumas mudanças

Neste mês, o Canadá também saiu na frente e estuda colocar um fim no uso de salto alto obrigatório, exigência absurda de alguns locais de trabalho. Outra boa notícia, desta vez no Brasil, é que, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal irá analisar se a lei que proíbe o aborto está realmente de acordo com a constituição brasileira.

Leia Mais: Marcas femininas da Ed. Abril se unem pela equidade de gêneros

Importante destacar também que mulheres produzem metade da ciência no Brasil. Segundo o relatório “Gender in the Global Research Landscape”, divulgado pela Elsevier, maior editora científica do mundo, a porcentagem de brasileiras que publicam artigos científicos cresceu 11% nos últimos 20 anos, chegando a 49% do total. Ao lado de Portugal, nosso país é o que mais possui publicações feitas por mulheres.

Em março, a lei que torna obrigatório o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica, para alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro, também saiu do papel e, em breve, estará em todas as salas de aula do estado. O objetivo é promover noções de igualdade de gênero, desincentivando atos de violência contra a mulher.

Nesse sentido, de que a mudança só ocorre por meio da educação, a iniciativa da revista CLAUDIA ao lado da Uber e com apoio da ONU Mulheres é excelente. Foi desenvolvida uma campanha de informação e prevenção de situações de assédio. Todos os motoristas parceiros da plataforma receberam uma cartilha digital e um vídeo que retratam situações do dia a dia de trabalho dos motoristas e os cuidados que devem ser tomados em cada uma delas. Sessão informativas presenciais, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, também estão no pacote. Nelas, de forma descomplicada, serão apresentados conceitos como machismo, feminismo e o espaço que a mulher ocupa na sociedade.

A TV também sinaliza mudanças de paradigma. Recentemente, por exemplo, a apresentadora do canal Multishow Titi Muller, durante o festival Lollapalooza, resolveu se posicionar em uma transmissão ao vivo contra a exibição do show de um artista conhecido pelas letras machistas e misóginas. “Eu gostaria de falar ‘machistas não passarão’, mas vai passar nesse canal agora”, disse ela.

Os exemplos acima provam: ainda faltam muitas conquistas, claro, mas é irreversível: as mulheres não serão silenciadas, elas tomaram as ruas e prometem não sair de lá até as mudanças acontecerem.