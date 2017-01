Michelle Obama fala aos jovens e chora em último discurso

O dia da posse de Donald Trump se aproxima – será dia 20 de janeiro – e o casal Michelle e Barack Obama vai se despedindo dos postos de primeira-dama e presidente dos Estados Unidos.

Ontem (6), na Casa Branca, Michelle Obama fez um discurso muito emocionado em um evento oficial. Ao homenagear os orientadores de escolas por todo o país, ela fez um falou sobre os jovens estudantes, se emocionou e chorou. Assista ao bonito discurso e, se não entende inglês, leia abaixo os principais trechos, em tradução livre:

“(…) E, enquanto termino meu período de trabalho aqui na Casa Branca, não posso pensar em uma mensagem melhor para mandar para os jovens em meu último discurso como primeira-dama. Então, para todos os jovens que estão nessa sala, e para os que estão assistindo, saibam que este país pertence a vocês – a todos vocês, tenham o passado ou a história que tiverem. Se você ou seus pais são imigrantes, saiba que você é parte de uma tradição americana orgulhosa – a infusão de novas culturas, talentos e ideias, geração após geração, que nos fez o maior país na Terra.

Se sua família não tem muito dinheiro, quero lembrar a você que neste país, muitas pessoas, inclusive meu marido e eu – nós começamos com muito pouco. Mas com muito trabalho duro e uma boa educação, tudo é possível – até tornar-se presidente. Isso é sobre o que o sonho americano fala.

Se você é uma pessoa de fé, saiba que a diversidade de religião é uma grande tradição americana, também. Na verdade, é o porquê de muita gente ter vindo para esse país – para ter sua fé com liberdade. E seja você muçulmano, católico, judeu, hindu, sikh – essas religiões estão ensinando aos jovens sobre justiça, compaixão e honestidade. Então eu quero que nossos jovens continuem a aprender e praticar esses valores com orgulho. Veja, nossa gloriosa diversidade – nossa diversidade de fés e cores e credos – isso não é uma ameaça a quem somos, isso é o que nos faz quem somos. Então os jovens que estão aqui ou lá fora: não deixem que ninguém faça você se sentir desimportante, ou como se você não tivesse lugar na história dos Estados Unidos – porque você tem. E você tem o direito de estar exatamente onde está.

Mas também quer ser muito clara: isso não é dado de mão beijada para você. Não, esse direito tem de ser conquistado a cada dia. Você não pode menosprezar suas liberdades. Assim como gerações que vieram antes de você, você tem de fazer sua parte para preservar e proteger essas liberdades. E isso começa agora, enquanto você é jovem.

Agora, você precisa se preparar para incluir sua voz na conversa nacional . Você precisa se preparar para estar bem-informado e engajado como cidadão, para servir e liderar, para levantar-se por nossos valores americanos de que nos orgulhados e honrá-los em seu cotidiano. E isso significa ter a melhor educação possível para pensar de maneira crítica, para que você possa se expressar com clareza, para que você tenha um bom emprego e sustente você e sua família, para que você possa ser uma força positiva em sua comunidade.

E quando você encontrar obstáculos – porque eu garanto, você vai encontrá-los, e muitos de vocês já encontraram – quando você estiver em dificuldade, e começar a pensar em desistir, quero que você lembre de algo que meu marido e eu falamos desde que começamos essa jornada quase uma década atrás, algo que nos acompanhou em cada momento nesta Casa Branca e em cada momento de nossas vidas, que é o poder da esperança – a crença que algo melhor sempre é possível se você está disposto a trabalhar e lutar por isso.

É nossa crença fundamental no poder da esperança que nos permitiu ficar acima das vozes de dúvida e separação, de raiva e medo que enfrentamos em nossas vidas e na vida deste país. Nossa esperança de que se trabalharmos duro e acreditarmos em nós mesmos, podemos ser quem sonharmos, nem ligando para as limitações que outros podem colocar na gente. A esperança de que quando as pessoas nos veem por quem realmente somos, talvez, apenas talvez, elas possam, também, se inspirar a ser o melhor que podem.

(…)

Então essa é minha mensagem final aos jovens como primeira-dama. É simples. Eu quero que nossos jovens saibam que eles importam, que eles pertencem. Então não temam – vocês estão me ouvindo, jovens? Não temam. Sejam focados. Sejam determinados. Sejam esperançosos. Sejam empoderados. Empoderem-se com uma boa educação, e então saiam daqui e usem essa educação para construir um país merecedor de sua promessa sem limites. Liderem pelo exemplo com esperança, e nunca com medo. E saibam que eu estarei com vocês, torcendo por vocês e trabalhando para apoiá-los pelo resto de minha vida.

(…)

Então queria encerrar hoje simplesmente agradecendo. Obrigada por tudo o que vocês fazem por nossas crianças e por nosso país. Ser sua primeira-dama foi a maior honra de minha vida, e espero que eu tenha os deixado orgulhosos.”

Esses dois vão deixar muita saudade!