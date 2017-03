M/Live: nosso encontro marcado no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, é uma data de luta e celebração. Pelo segundo ano seguido o MdeMulher promove, junto com BEBÊ.COM.BR, CLAUDIA, ELLE, ESTILO, COSMOPOLITAN, BOA FORMA, CAPRICHO, CASA CLAUDIA, ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO, MINHA CASA e CASA.COM, um evento único para marcar esse dia tão importante. É o M/Live.

Em companhia de convidadas incríveis, transmitiremos ao vivo uma série de bate-papos sobre temas fundamentais como autoestima, moda, beleza, finanças, feminismo, maternidade, racismo e militância. E o mais legal: você, leitora, vem conosco, enviando perguntas e participando do debate.

Para assistir e participar é muito fácil: basta acessar o MdeMulher no dia 8 de março a partir das 14h. O evento será transmitido pelo Facebook Live e também poderá ser assistido diretamente na rede social – aproveite para curtir o MdeMulher por lá.

Veja a programação e não deixe de assistir e participar!

14h

COSMOPOLITAN apresenta:

Como a independência financeira liberta as mulheres

Com a consultora financeira Denise Damiani, autora do livro “Ganhar, Gastar, Investir – O Livro do Dinheiro para Mulheres”.

14h45

ESTILO apresenta:

Como a moda e a beleza empoderam as mulheres

Com a artista plástica e designer de acessórios Camila Klein, dona da marca que leva seu nome desde o ano 2000.

15h30

PORTAL CASA apresenta:

Representatividade das mulheres na Arquitetura e Urbanismo

Com a arquiteta Patricia Anastassiadis, que comanda um dos maiores e mais importantes escritórios de arquitetura do Brasil, e Luiza Dias Coelho, do coletivo Arquitetas Invisíveis, ação que busca promover a igualdade de gênero na arquitetura e urbanismo.

16h15

BOA FORMA apresenta:

#AmoMinhaBoaForma: para amar o próprio corpo não é preciso seguir regras

Com a cantora Gaby Amarantos, capa da Boa Forma de novembro de 2016 e que afirma: “Uma mulher fitness não precisa ser sarada”.

17h

COSMOPOLITAN apresenta:

Beleza real e liberdade em uma conversa sincerona

Com a cantora, apresentadora e atriz Preta Gil, capa da Cosmopolitan Brasil de fevereiro de 2017 – divertida, ousada, feminina e poderosa!

17h45

BEBÊ.COM.BR apresenta:

Sororidade e maternidade: julgamentos e falta de empatia entre as mães

Com a cantora Negra Li, mãe de Sofia, 7 anos e grávida do segundo filho, e com a YouTuber Hel Mother, do canal de mesmo nome e mãe de Caetano, 3 anos.

18h30

ELLE apresenta:

Moda sem sutiã – por que nossos mamilos são tão polêmicos?

Com a psicóloga Letícia Bahia e a fotógrafa Julia Rodrigues, do coletivo Mamilos Livres.

19h15

CAPRICHO apresenta:

Feminismo nas escolas: os coletivos organizados por garotas

Com Fernanda Peron, estudante do Colégio Ítaca, de São Paulo, e Luiza Yoshida, estudante do colégio São Domingos, de São Paulo.

20h

MDEMULHER apresenta:

A importância do feminismo negro e do feminismo nas periferias

Com a escritora Jarid Arraes, autora do livro “As Lendas de Dandara”, com a YouTuber Nátaly Neri, do canal Afros e Afins e com Sarah Galvão, produtora cultural no Grajaú, em São Paulo.

20h45

CLAUDIA apresenta:

Eu marcho porque… a importância da militância feminina nos dias atuais

Com Silvia Chakian, promotora de justiça e Coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e com Rute Alonso, advogada e presidenta da União de Mulheres do Município de São Paulo e coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares (PLPs).

O M/Live agradece a Rafaella Crepaldi, Makeup Stylist regional para América Latina NARS e a Dayse Resquetty, assistente NARS, pelo apoio na maquiagem de nossas convidadas e entrevistadoras.