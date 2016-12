7 motivos para amar o verão e 7 motivos para odiá-lo

1. O horário de verão

motivos para amar o horário de verão: são 21h e ainda está escurecendo — Laís Azevedo (@laiisazevedo) December 15, 2015

A alegria começa lá em outubro, quando você consegue sair do trabalho e ver a luz do sol!

2. Tudo se torna refrescante e mais leve

Sai do sol, tomei um banho bem gelado e agora to comendo açaí desidratado 😋 não tem como não amar o verão!!!! — Barbara Mognon (@barbaramog) December 11, 2015

Açaí e sorvete viram os ingredientes principais de quase todas as suas refeições, acompanhados de água bem gelada para manter a hidratação.

3. Férias + final de ano

Final de ano, férias, viagem, Natal, comida, Ano Novo, praia, bronze, mais praia — rebecca 🌻 (@alohacaberre) December 20, 2016

É a época do ano que tem as melhores festas e trazem mais alegria (e você já está pensando no Carnaval, claro!).

4. As liquidações de janeiro

Um outro motivo de eu amar mais o verão, é que: as roupas são mais baratas! — Camila Hikaru (@CamilaHikaru) December 5, 2015

A gente acaba extrapolando um pouquinho em dezembro, mas aproveita para renovar o armário em janeiro – e incluir mais vestidinhos, shorts e saias.

5. Parece que a energia se renova

Me diz como não amar o verão quando 20:35 da noite tu tem anima d levantar e se arrumar p dar role d bike — ariana (@arianacolombo) November 13, 2015

Ainda está claro, o clima está agradável e bike e verão têm tudo a ver!

6. Você não sente frio

Chegar em casa, tomar um banho gelado e deitar sem cobertor.. como não amar o verão???? ♡ — Bianca Petry (@biarpetry) November 10, 2015

Parece besteira, mas para quem detesta sentir frio, as temperaturas altas melhoram a qualidade do sono e evitam aquelas camadas de roupas para se aquecer.

7. As alergias vão embora

Um dos motivos de eu amar o verão é porque com ele não tenho alergia. #BCAMonicaHumorista — Natália (@NataliaSoethe) November 8, 2015

Depois da floração da primavera, finalmente você pode respirar de novo em paz!

Resumindo:

Vamo aproveitar o verão que o resumo é praia — Kauê (@kauetavares20) November 14, 2015

…mas não é a melhor estação para outras pessoas

Bom demais o verão, calor, você passa mal, todo mundo suado, mau humor, busão lotado preso no trânsito. Como não amar? — Luide (@luide) November 10, 2015

1. Sem um ar para refrescar fica bem difícil

Juro que no verão não vou amar ninguém , além do meu ar-condicionado — Dois L (@allanalveess) December 10, 2015

Realmente é difícil.

2. Porque o calor é simplesmente DEMAIS.

o desafio de transar no calor do verão do sertão de dia e sem ar condicionado — maca (@macabia) October 24, 2016

E morar na cidade longe da praia não ajuda nesse quesito.

3. E é aquela época de organizar tudo na sua vida

Q tortura é essa chamada limpar a casa no verão — Lilia (@liacmoraes) December 7, 2016

Sempre chega o momento de fazer aquela faxina de fim de ano, certo? E ela não é nada legal com 40ºC do lado de fora.

4. Você tem a impressão de que vai derreter

vai amar o verão tendo que sair nesse sol de lascar a cabeça, vai — anaju (@jonsnom) November 19, 2015

É só botar a cara no sol e parece que o seu corpo começa a desintegrar.

5. O ritual de beleza vira uma tarefa quase impossível

secar o cabelo no verao e um inferno — Victória (@vicfss) December 18, 2015

Ter que sair com os fios pingando e grudados na costa: barra.

6. Fora ter que achar uma roupa para sobreviver ao inferno.

Eu não sei me vestir no verão, meu acervo gótico me faz passar calor — cabeça de fogo (@meliga_talvez) December 18, 2016

Vontade de sair PE LA DA.

7. É um dilema eterno dos prós e contras

odeio verão

mas amo noites de verão

e odeio mosquitos

mas amo o ventinho

só que odeio verão

*looping eterno* — procrastinadɔra™ (@celestisa) December 12, 2015

Mosquitos, calor, suor, ar condicionado, sorvetes, praias, trabalhar no verão… Ai, ai.

A gente tenta, mas não dá.

Os 5% que tu e feliz no verão nao compensa os 95% que é um inferno — . (@geromela_) December 18, 2015

Falta muito para março?