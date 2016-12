Motorista de Uber salva adolescente de sequestro e tráfico humano

O motorista do Uber Keith Avila estava trabalhando normalmente com seu carro na última segunda-feira (26). Ele estava levando duas mulheres adultas e uma adolescente a um hotel em Elk Grove, na Califórnia, quando escutou uma conversa suspeita entre as passageiras adultas. Elas diziam que iriam entregar a menina para um homem chamado John em troca de dinheiro.

Avila então decidiu que, depois de deixar as passageiras no destino final, acionaria a polícia. Ele fez isso e transmitiu ao vivo pelo Facebook enquanto a polícia prendia as traficantes de pessoas.

No vídeo, Avila diz que a menina parecia ter 12 anos, e que ele não poderia deixar de fazer alguma coisa, já que percebeu o crime acontecendo bem diante dele. “A menina estava sentada ao meu lado, e a cafetina atrás, explicando o que ela deveria fazer”, ele explica. Segundo ele, a polícia chegou rápido, e como ele sabia o número do quarto, a ação foi rápida e eficiente.

Segundo informações do canal de TV NBC Latino, a vítima era uma menina que havia fugido de casa. As cafetinas, de 25 e 31 anos, foram presas. A adolescente foi encontrada com um rapaz de 20 anos, que foi detido e depois liberado.