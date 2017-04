No Canadá, lei proíbe que chefes exijam salto alto a funcionárias

O estado da Columbia Britânica, no Canadá, aprovou uma lei que proíbe a obrigatoriedade do salto alto no ambiente de trabalho. Dessa forma, nenhuma funcionária pode ser repreendida por estar sem salto durante o expediente, não importa o cargo que ela exerça.

A proposta de lei havia sido apresentada pelo Green Party no dia 8 de março, mas, ao invés de criar uma lei específica, o governo da Columbia Britânica optou por acrescentar uma cláusula no chamado Workers Compensation Act, que prevê uma série de direitos aos trabalhadores. A ministra do trabalho canadense, Shirley Bond, comemorou a medida e declarou que a obrigatoriedade do salto alto é um problema que põe em cheque a segurança e a saúde das mulheres.

Vale lembrar que, em maio de 2016, o tema ganhou destaque na mídia canadense quando a garçonete Nicola Gavins fez um post denunciando o restaurante onde trabalhava. A foto dos pés ensanguentados de Nicola foi compartilhado por milhares de pessoas na época e aqueceu o debate ao redor do mundo.