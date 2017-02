Nokia 3310, celular ‘indestrutível’ dos anos 2000, será relançado

O celular mais vendido de todos os tempos vai ser relançado este ano – e, para a surpresa de muitos, não se trata do iPhone. O “indestrutível” Nokia 3310, lançado originalmente há 17 anos e aposentado há 12, vai ter um comeback no fim de fevereiro.

Tudo bem, ele não tinha o glamour do Motorola V3 (que tinha até uma versão cor-de-rosa!) – mas, se até a pochete está voltando com tudo, porque esse tijolão não poderia fazer o mesmo? Além disso, não há como negar que ele deixava todo mundo viciado em seu principal joguinho, o Snake II. Você se lembra?

E a bateria dele, aliás, dava de 10 a 0 em todos os smartphones de hoje em dia?

Segundo o jornal britânico The Guardian, é a empresa que comprou os direitos da Nokia em 2016, a finlandesa HMD Oy Global, quem vai produzir a nova versão do icônico aparelho. Inicialmente, ele só estará disponível na Europa e na América do Norte, onde vai ser bem mais barato do que costumava custar.

Entre 2000 e 2005, a época em que foi comercializado, foram vendidas 126 milhões de unidades deste celular – o que faz dele o celular mais vendido do mundo.