Nova atualização incrível do WhatsApp tem jeitinho de Snapchat

O WhatsApp não cansa de nos surpreender com suas atualizações. Enquanto aguardamos ansiosas pelo recurso de “desenviar” mensagens e pelo polêmico rastreamento ao vivo, que já foram anunciados mas ainda não implementados, eles vão lá e inventam mais uma!

Dessa vez é a área de status que vai passar por uma reformulação. Talvez você nem lembre que ela existe, mas é aquele lugar onde você pode colocar uma mensagem acompanhando seu nome. Há quem use para avisar que está no cinema, ou em reunião, ou dormindo. E há quem use para fazer piadinhas e colocar os emojis preferidos.

Pois bem. Na atualização que deve ser lançada ainda essa semana, em comemoração ao aniversário de 8 anos do aplicativo, o status vai virar uma espécie de… Snapchat! Você vai poder atualizar essa área com fotos e vídeos, desenhar em cima das imagens, e o status vai durar apenas 24 horas.

Qualquer semelhança com o app do fantasminha não é mera coincidência. O Facebook é o dono do WhatsApp, e já há algum tempo eles estão tentando emplacar o formato ~Snapchat~ em outros aplicativos – vide o Instagram Stories, não é mesmo?

No blog do WhatsApp eles contam que essas atualizações são enviadas com total seguranças para os amigos – já que elas são criptografadas de ponta-a-ponta – e que você pode escolher quais amigos vão receber as imagens. Será que esse recurso vai virar o maior centro de envio de nudes do mundo? Vamos ver 😉