Saíram os preços do novo Galaxy: ele é mais caro do que o iPhone

A partir desta terça-feira, 18, começa a pré-venda dos esperados Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, smartphones top de linha da Samsung.

Leia Mais: A Apple lançou um iPhone vermelho por um motivo maravilhoso

E, infelizmente, os preços não são tão convidativos quanto as especificações incríveis deles. De acordo com a empresa, o consumidor deverá pagar o valor sugerido de R$ 3.999 pelo Galaxy S8, com tela de 5,8 polegadas, ou R$ 4.399 pelo S8+, com display de 6,2 polegadas.

Para se ter uma ideia, o iPhone 7, lançado no fim do ano passado, custa a partir de R$ 3.499, enquanto a versão Plus, com display de 5,5 polegadas, é comercializada a R$ 4.099.

Sobre o Galaxy

Com alto desempenho graças a um processador potente, o grande destaque do novo Galaxy, no entanto, fica por conta mesmo do display infinito, tecnologia que elimina os botões e as bordas frontais. De acordo com o fabricante, além disso, os celulares são equipados com um revestimento especial que proporciona maior resistência.

A câmera principal, infelizmente, é a mesma da versão anterior do smartphone e possui 12 megapixels. Inovação só mesmo na frontal: em vez dos 5 megapixels da geração 2016, ela faz fotos em 8.

O produto também marca a estreia da Bixby, assistente pessoal do Galaxy: é a primeira vez que uma inteligência artificial é integrada em um celular da Samsung e estará disponível, em inglês, a partir de junho. Além disso, o consumidor pode esperar por carregamentos rápidos, desbloqueio do gadget por íris e reconhecimento facial e 64GB de armazenamento interno.

Os novos smartphones chegam às lojas de todo o Brasil a partir de 12 de maio, em três cores: ametista, preto e prata.