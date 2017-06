O novo iPhone pode ter novidades ‘polêmicas’. Confira as mudanças

Sim, pode acreditar: faz oficialmente 10 anos desde que o primeiro iPhone do mundo foi lançado. Justamente por isso, tem muita gente comentando internet afora sobre uma possível edição comemorativa do smartphone este ano.

Olha, se as especulações dos sites especializados estiverem corretas, a forma da Apple comemorar será fazendo diversas mudanças no dispositivo – algumas delas bastante polêmicas entre quem já é fã do celular.

Fique por dentro das principais possibilidades:

Nome

Em vez de seguir a ~contagem~, de acordo com o nome dos últimos modelos, pode ser que o novo lançamento não se chame “iPhone 8”. Há quem diga que será algo especial, como iPhone Edition ou iPhone X – ou que será simplesmente “iPhone”, em referência ao primeiro celular, lançado há 10 anos.

Tela

De forma semelhante a smartphones de outras marcas, o novo iPhone provavelmente terá uma tela infinita, como mostra a imagem abaixo, do site MacRumors.

Composição

O corpo do novo aparelho pode ser composto de vidro – diferente do que acontece mos modelos atuais, feitos de metal. O iPhone 4, lançado em 2010, também era de vidro.

Câmeras – principal e frontal

A câmera principal, que já era dupla na última edição do celular, pode ter sua disposição alterada no novo iPhone – sendo vertical em vez de horizontal. Além disso, há quem diga que a câmera frontal será dupla também, deixando nossas selfies ainda melhores.

Botão home

Aqui começa a polêmica: uma dos aspectos mais característicos do aparelho, o botão home, vai possivelmente ser excluído do novo iPhone. Sim!

Leitor de digitais

O leitor de digitais do aparelho, atualmente localizado no (possivelmente extinto) botão home, vai supostamente passar para a parte de trás do iPhone.

E aí, o que achou? Conta para a gente!