Novo recurso do Facebook permite ver quem fuçou no seu perfil

Na semana passada o Facebook lançou o recurso Stories – uma tentativa de dominação mundial dos videozinhos e fotos que o Snapchat nos ensinou a amar.

Mark Zuckerberg então implementou os vídeos efêmeros no Instagram, no WhatsApp e agora na rede social “mãe de todos”, o Facebook.

A internet ficou em polvorosa e começou a ver Stories até onde (ainda) não tem

Aquela hora que tu se assusta e acha que puseram stories no YouTube também pic.twitter.com/9YREannwVY — Elisa Alecrin (@elisalecrin) April 2, 2017

oi meninas no stories de hoje pic.twitter.com/1ItuIvzEiJ — baby jane (@perkeIe) April 2, 2017

O que nem todo mundo percebeu é que, ao adotar esse recurso, o Facebook acabou com a farra das visitas anônimas aos perfis. Se até agora era um mistério saber quem visitava seu perfil (e fuçava nas suas fotos e lia todas as atualizações de status desde 2007), com o Stories dá para ter uma ideia.

Isso porque, assim como no Snapchat (e no Instagram, e no WhatsApp…), você consegue saber quem visualizou seus vídeos e fotos. A cada vídeo publicado você tem acesso a quem assistiu. Não dá para ver de forma anônima. E quem, fuçando no perfil alheio, vai resistir a ver as atualizações?

Uma péssima notícia para os stalkers – e a gente, sinceramente, achou ótimo!