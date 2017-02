Eclipse solar deixa a intuição aguçada: saiba como aproveitar

O primeiro eclipse solar do ano acontece neste domingo (26) – no meio do Carnaval e também no mesmo dia do Oscar. Além de ser um fenômeno natural incrível, de acordo com a consultora holística Lyziane Menezes, é também um momento que envolve a identidade das pessoas e que pode despertar sentimentos, emoções e vários insights. Isso quer dizer que sua intuição estará à flor da pele!

Ainda que seja o momento no qual o universo se mostra, nem todo mundo têm o poder de perceber as pequenas e sutis mudanças que ocorrem, uma vez que todas essas sensações estão muito mais presentes antes, durante e até mesmo depois. A consultora afirma que momentos de silêncio, tranquilidade ou atividades similares serão fundamentais para que a conexão e criatividade se manifestem. “O eclipse é sempre um momento de revelação, pois, esconde uma de nossas faces, tornando algumas questões mais claras e outras menos aparentes”, diz.

É nesse momento que a emoção fica mais subjetiva tanto para a área pessoal quanto profissional. Por isso mesmo, alguns desafios poderão aparecer durante essa semana – e deverão ser enfrentados, lidando também com as ações impulsivas. Já na parte pessoal, o eclipse pode deixar sua intuição aguçada. “Tanto em uma como em outra área, é possível que a intuição esteja mais a flor da pele neste período, basta você saber ouvi-las”, destaca Lyziane.

Diferença entre o eclipse Solar e Lunar

Para a astrologia, eclipses significam ápices e momentos sobre pressão para rompimentos. A conjunção da natureza entre o sol e a lua faz a justaposição de dois lados sutis, causando um confrontamento do lado solar com o lado lunar. “O eclipse lunar atua diretamente nas emoções e traz à tona algo que está escondido. Por esse motivo, você fica muito mais propícia a tomar decisões baseadas no emocional. Agora, quando vamos para um momento de eclipse solar, acontece exatamente o oposto. O lado solar fala da nossa atitude, razão e da nossa grande força yang. Porém, quando isso é escondido num momento de eclipse, é como se a grande força da razão e a maneira como você se manifesta no mundo ficassem obscuras. Isso faz as emoções ficarem mais afloradas e predominarem neste momento”, explica.

Dicas para lidar com esse momento

A consultora holística Lyziane Menezes dá três dicas valiosas para aproveitar bem o fenômeno – tanto no lado físico quanto no psicológico.

Dica 1: na prática, quanto mais situações você puder postergar melhor será. Procure ter momentos de relaxamento e sossego entre o domingo e a segunda, para que a criatividade do seu lado solar possa brilhar neste momento.

Dica 2: o momento é ideal para se observar. Coloque-se como terceira pessoa diante das situações que vierem. “Se autoanalisar é sempre importante para você não tomar decisões precipitadas ou para que determinadas situações não fujam do controle nesse período”, orienta.

Dica 3: 2017 é o ano de Saturno. Por isso, é muito importante que você organize suas ideias e coloque em prática tudo aquilo que você precisa desenvolver e, por algum motivo, acabou deixando de lado. “Deixe o senso crítico mais aflorado neste momento. Observe e analise as situações para começar a trabalhar mais a autoliderança e a autorresponsabilidade em você, de uma forma mais madura”, aconselha a especialista. Lembre-se: ninguém precisa chegar ao fundo do poço para descobrir que alguma forma de espiritualidade e autoconhecimento é tão importante quanto ter uma profissão que lhe sustente. Precisamos tanto do sustento emocional e psíquico como do sustento físico.

Para quem quiser conferir o eclipse ~ao vivo e em cores~, existem horários diferentes em cada cidade: às 10:02h em São Paulo, às 10:10h no Rio de Janeiro e, entre 9h e 12h, todas as capitais poderão ver também – exceto Rio Branco, Manaus, Macapá, São Luís, Belém, Porto Velho e Boa Vista.